Coronavirus San Marino: +7 casi positivi, esaminati 81 tamponi

12:56 - 05 Maggio 2020

Ospedale di Stato di San Marino.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nella Repubblica di San Marino ci sono altre 7 persone risultate positive al nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto emerso dall'esame di 81 tamponi. I positivi attuali sono complessivamente 456, questo grazie alle sei nuove guarigioni che portano il totale a 92. Nessun nuovo decesso.



Tra le persone positive, 13 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino: tre donne e due uomini in rianimazione (1,1% del totale), 1 paziente in pediatria, quattro uomini e tre donne nelle degenze di isolamento (1,8% del totale). Il 97,1% degli attuali positivi è invece in isolamento domiciliare, in totale 443 persone.