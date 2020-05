Quartiere 5 lancia la mappatura di edifici chiusi o abbandonati: obiettivo report per il Comune

Attualità

Rimini

12:31 - 05 Maggio 2020

Un edificio abbandonato e mappato nel quartiere 5 di Rimini.

L'associazione quartiere 5, da sempre attiva nel dibattito sul recupero del patrimonio immobiliare per affrontare le sfide del nuovo turismo, intende ora capire e conoscere lo stato in cui versa questo patrimonio e lancia un appello direttamente ai cittadini: «Stiamo mappando tutte le strutture chiuse o in stato di abbandono all'interno del nostro quartiere 5. Vogliamo preparare un report da portare all'attenzione dell'amministrazione per palesare, con dati alla mano, l'urgente necessità di un regolamento comunale che permetta il cambio di destinazione d'uso per i fabbricati chiusi e fuori mercato».



Le segnalazioni posso avvenire online oppure contattando il coordinatore dell'iniziativa al numero 338 202 9560 (Simone Barbiani) o via mail simone.barbiani@quartiere5.it-