Rapinatori irrompono al Conad con le mascherine 'anti' coronavirus in volto: il colpo

| 12:24 - 05 Maggio 2020



In tempi di Covid-19, anche i rapinatori usano le mascherine chirurgiche. Due giovani hanno assalito il supermercato Conad Macanno di Cattolica, nella via omonima, alle 19.30 di ieri (lunedì 4 maggio), utilizzando le mascherine per occultarsi il volto. Secondo le testimonianze raccolte, uno dei due rapinatori ha puntato una pistola contro la cassiera, intimandole di consegnare loro l'incasso. I malviventi sono scappati con bottino che, stando le prime stime, è di 4000 euro. Sempre secondo quanto ricostruito sul posto, l'uomo ad aver parlato aveva accento del Sud Italia. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i Carabinieri.