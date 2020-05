Lo sport club Il Velocifero dona 250 mascherine agli anziani riminesi

Sport

La donazione delle mascherine de Il Velifero.

Lo sport club Il Velocifero di Rimini si aggiunge alle associazioni che stanno dando un aiuto concreto alla comunità riminese in questo periodo di emergenza sanitaria. Il gruppo ha acquistato e distribuito agli anziani riminesi, tramite le strutture dove sono ospitati, circa 250 mascherine. «Un piccolo aiuto ma in linea con la nostra attività, che non è solo sportiva ma anche sociale. Un gesto con cui vogliamo manifestare la nostra vicinanza ai nostri anziani e alla comunità riminese», spiega Giorgio Mussoni, il presidente, che l'amministrazione comunale ringrazia per l'attenzione dimostrata non solo al lato sportivo e ricreativo della città, ma anche a quello sociale.