Coronavirus e controlli sul Titano, oltre 167 mila persone fermate ma solo 350 violazioni

| 11:06 - 05 Maggio 2020

Visto i rallentamenti in ingresso e in uscita dalla Repubblica di San Marino degli ultimi giorni e tra lunedì e martedì l'aumento del traffico per la partenza della Fase due prima in Italia e poi anche sul Titano, il Corpo della Gendarmenia ha ritenuto utile condividere i dati relativi alle attività di controllo svolte dal 24 aprile al 3 maggio e più estesamente dal 22 febbraio. I controlli sono stati effettuati dai corpi di polizia assieme ai militi dei corpi militari volontari e alle guardie ecologiche.







Dall'inizio dell'emergenza

L'ultima settimana

Sono state controllate(quasi 5 volte la popolazione residente) e 977 esercizi commerciali, raccoltema riscontrate soloInoltre il corpo si è occupato di controllate(1672 i controlli a domicilio di soggetti in quarantena).I controlli agli accessi dei supermercati sono stati 38133, all'ospedale di Stato 5612.



Delle 27201 persone controllate nell'ultima settimana e 16151 autocertificazioni raccolte, sono state riscotrate solo 34 violazioni alle normative vigenti.

Sono stati verificati 72 esercizi commerciali e 4991 persone in quarantena (494 invece i controlli a domicilio di soggetti in quarantena). Non mancano i controlli in ingresso all'ospedale di Stato (1261) e ai supermercati (23892).