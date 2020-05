Rimini Classica resta online e propone il secondo "Intervallo"

Eventi

05 Maggio 2020

Gli ospiti del prossimo appuntamento di Rimini Classica online.

Dopo il successo del primo appuntamento, Rimini Classica organizza una nuova serata di "Intervallo" in programma giovedì 7 maggio alle ore 20.30 in diretta sulla sua pagina Facebook. Attorno alla virtuale tavola rotonda virtuale per chiacchierare di musica, attività, programmazione, emozioni e speranze, anche questa volta ci saranno quattro ospiti di eccezione, collegati da casa loro, che hanno collaborato con Rimini Classica:

Remo Anzovino : pianista e compositore eclettico, autore ed interprete di colonne sonore per Sky, Rai, Nexo Digital, Repubblica ed artista di punta di Sony Music.



: pianista e compositore eclettico, autore ed interprete di colonne sonore per Sky, Rai, Nexo Digital, Repubblica ed artista di punta di Sony Music. Cristina Di Pietro: cantante ed autrice, interprete poliedrica di decine di concerti di Rimini Classica. Poco più di un anno fa è uscito il suo primo album, Riflessi



cantante ed autrice, interprete poliedrica di decine di concerti di Rimini Classica. Poco più di un anno fa è uscito il suo primo album, Riflessi Stefano Giovanardi: astronomo e divulgatore, grande appassionato di musica, più volte ospite di programmi Rai e Mediaset, curatore scientifico del Museo Astronomico di Roma



astronomo e divulgatore, grande appassionato di musica, più volte ospite di programmi Rai e Mediaset, curatore scientifico del Museo Astronomico di Roma Gladys Rossi: soprano, si è esibita in alcuni dei teatri più importanti del mondo come La Fenice di Venezia, l'Opera di Roma, la Konzerthalle di Amburgo, l'Arena di Verona, il Mariinsky di S.Pietroburgo e la Haus for Mozart di Salisburgo.

Si parlerà con uno sguardo disincantato ma attento di quello che è successo fino a febbraio, quello che ci sarebbe dovuto essere in queste settimane e quello che sarà quando tutto tornerà alla normalità. Anche in questa seconda puntata il moderatore della serata sarà il direttore di Rimini Classica. Sarà possibile per il pubblico collegato in diretta intervenire con domande e commenti.