Anche le Marche consentono gli spostamenti d'ambito nella Repubblica di San Marino 

| 07:33 - 05 Maggio 2020

L'ospedale di Stato di San Marino.

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha firmato un'ordinanza (la n. 28) che stabilisce come il territorio della Repubblica di San Marino vada assimilato a quello della Regione Marche per gli spostamenti in ambito regionale, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali.



La presente entra in vigore dal 5 maggio così come il decreto sanmarinese per l'avvio della cosiddetta "fase due", durante la quale sono permessi (anche in virtù di apposita ordinanza della Regione Emilia-Romagna) gli spostamenti su e giù per il Titano per necessità, per visitare i congiunti ma anche per fare sport. Ancora non è chiaro però se nella Repubblica è richiesto di indossare i dispositivi di protezione individuale anche mentre si va in bici o di corsa o se è sufficiente portarli con sé in caso di necessità.



Il decreto n. 68 prevede che vada rispettata una distanza di 4 metri durante l'attività sportiva. Dal 31 maggio riapriranno centri sportivi, palestre private, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali.