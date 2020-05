Pesaro, la Covid-19 non molla la presa: 31 nuovi contagiati

Attualità

Pesaro

| 19:57 - 04 Maggio 2020

Sono 31 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nel pesarese (2.571). Ma, come ha ricordato il Gores nella tabella odierna, il dato di oggi raggruppa casi del 29 e 30 aprile e dell'1 e 2 maggio e quindi l'aggregazione dei giorni incide sul numero dei positivi registrati in data odierna. In provincia di Pesaro 4.389 sono attualmente in isolamento domiciliare. Restano piu' o meno stazionari i ricoveri in terapia intensiva, otto a Pesaro Marche Nord.



Quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Regione. Si tratta di un 84enne di Porto Sant'Elpidio che era ricoverato all'ospedale di Fermo, due uomini di Mondolfo, un 69enne ed un 92enne che erano ricoverati a Pesaro Marche Nord ed infine una 95enne di Ancona che era ricoverata all'Inrca di Fermo, deceduta nei giorni scorsi ma per la quale solo oggi e' stata confermata la diagnosi. Da inizio emergenza nel pesarese le vittime affette da Coronavirus sono 495.