| 17:37 - 04 Maggio 2020

Coronavirus, i dati in provincia di Rimini al 4 maggio.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi





In Provincia di Rimini si sono registrati 9 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio della pandemia, sono 2036 i casi di contagio. Purtroppo si è registrato un decesso. Sono i numeri comunicati nel consueto aggiornamento pomeridiano dal commissario ad acta per la regione Emilia Romagna Sergio Venturi.