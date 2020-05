Consentiti gli spostamenti nei comuni limitrofi della provincia di Forlì-Cesena

Attualità

| 15:22 - 04 Maggio 2020

Ok a spostamenti nei comuni limitrofi della provincia di Forlì-Cesena.

E’ stato sottoscritto l’accordo tra i Comuni di Santarcangelo, Savignano, Borghi, San Mauro e Bellaria-Igea Marina: sono quindi possibili gli spostamenti reciproci nei cinque comuni per ragioni di necessità (acquisti di generi alimentari, compreso l’asporto, e beni di prima necessità).



L’accordo è stato definito sulla base dell’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 30 aprile 2020 che, al punto 10 stabilisce: “Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi”.