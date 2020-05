Riccione, fondo affitti: approvata la graduatoria delle domande

Attualità

Riccione

| 14:52 - 04 Maggio 2020

Ok ai fondi affitto a Riccione.

E’ stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili al contributo sul Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione secondo quanto stabilito dal Bando pubblico distrettuale dei Comuni del Distretto Sud. Gli effettivi beneficiari del contributo verranno individuati, con successivo e apposito atto, sulla base delle risorse disponibili e dell'esito dei controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. I richiedenti la cui domanda risulta non ammissibile potranno presentare eventuali osservazioni e opposizioni in forma scritta entro il termine di 15 giorni consecutivi dal ricevimento di apposita comunicazione inviata dal Comune di Riccione. Le domande ammissibili sono 529, quelle non ammissibili 41 di cui 4 domande presentate dopo la scadenza del bando prevista al 13 marzo, 3 le domande incomplete. La graduatoria è consultabile sul sito del comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it