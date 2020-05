Non rimandano il matrimonio, lo fanno in diretta streaming su Youtube

Attualità

Rimini

| 14:34 - 04 Maggio 2020

Gabriele Mazza e Cristina Pasini.

Nonostante tanti matrimoni siano stati rimandati a data da destinarsi a causa delle restrizioni anti contagio da Coronavirus, c'è anche chi va controcorrente e ha deciso, rispettando ovviamente quanto previsto dall'ultimo Dpcm, di celebrare ugualmente in chiesa le nozze nella data fissata, anche se in piena emergenza sanitaria nazionale. Ma, per non rinunciare a condividere il giorno più bello con amici e parenti che altrimenti non sarebbero potuti entrare in chiesa per non superare il limite delle 15 persone previste dal decreto, si è deciso di farlo anche in diretta streaming su internet, e trasmettere il fatidico sì su YouTube. Gabriele Mazza e Cristina Pasini, lui di Piacenza e lei di Rimini, sono due giovani che hanno raccontato la loro storia al quotidiano on line ilPiacenza.it. Avevano già fissato da mesi di sposarsi il 23 maggio. Hanno aperto il loro profilo su Youtube, ma per riuscire a trasmettere con uno smartphone la diretta del matrimonio avevano bisogno di almeno mille iscritti al loro canale. Così, nel giro di poche ore e grazie al passaparola, il loro futuro evento nuziale è diventato virale e hanno raggiunto e superato la soglia prevista, ottenendo iscrizioni al canale anche dall'estero. Si sposeranno a Rimini, città natale della sposa, mentre tutti gli invitati, e non solo, parteciperanno virtualmente alla cerimonia guardando lo streaming. "Quando nei prossimi mesi sarà possibile - dicono i futuri sposi - faremo sicuramente la festa vera e propria con tutti".