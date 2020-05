Antenna a Morciano con nuovi ripetitori, il sindaco Ciotti rassicura: "Non è tecnologia 5G" Fermento tra i residenti per l'arrivo della nuova tecnologia: si valuta il ricorso al Tar

| 13:15 - 04 Maggio 2020

La nuova antenna per telefonia mobile in via XXV Luglio installata a inizio marzo.