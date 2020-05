San Marino si prepara alla sua fase due a bocce ferme: i dati rilevati al 4 maggio sono immutati

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:54 - 04 Maggio 2020

Massimo Arlotti, commissario all'emergenza Coronavirus, in conferenza stampa su San Marino RTV.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



La Repubblica di San Marino si prepara alla sua fase due (con inizio a partire da martedì 5 maggio) della gestione dell'emergenza da nuovo Coronavirus con dati congelati rispetto all'andamento rilevato della pandemia: lunedì 4 maggio insomma restano 455 i positivi attuali, 86 i guariti e 41 i deceduti, quindi dati invariati rispetto a quelli presentati domenica. Va sottolineato però che sono stati somministrati e refertati soltanto 6 tamponi.



Durante la consueta conferenza stampa, il commissario straordinario Massimo Arlotti ha sottolineato che «il 15 per cento di persone che terminano la quarantena risultano ancora positive, per questo è importante tenerle sotto osservazione, per impedire che riprendano a girare con il rischio di contagiare altre persone».



A partire da martedì quindi maggiori controlli lungo le strade e nelle aziende per il rispetto delle prescrizioni fissate dal Governo.