Nuove disposizioni, il Comune di Coriano toglie i blocchi da alcune strade comunali

Attualità

Coriano

| 12:20 - 04 Maggio 2020

Foto di repertorio.

In ottemperanza alle nuove disposizioni in merito alla circolazione nella provincia di Rimini e alla nuova organizzazione di controlli delle forze dell’ordine lungo le strade, la sindaca di Coriano Coriano Domenica Spinelli ha firmato lunedì mattina la revoca dell’ordinanza che istituiva i blocchi su alcune strade del comune. L'ordinanza n. 17 permette la rimozione di tali blocchi, fermo restando i controlli che comunque resteranno presenti e semmai intensificati. «Le maggiori possibilità di spostamento non devono far pensare ad un superamento della situazione di crisi, ma richiamano tutti noi ad una ancor maggiore responsabilità. Faccio appello ai corianesi di rimanere ancor più attenti e fedeli ai reali ed inevitabili bisogni».