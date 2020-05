Sospesa da oltre 2 mesi per colpa del Coronavirus, l'università aperta Fellini lotta per sopravvivere

Attualità

Rimini

| 11:11 - 04 Maggio 2020

Isa Valbonesi con il presidente di Università aperta Guido Zangheri, al centro la vicesindaca Gloria Lisi.





Neanche l'università aperta “Masina e Fellini” di Rimini è esente dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, le quali si sommano alle difficoltà pregresse. Da oltre due mesi sono state cancellate tutte le sue attività corsuali e laboratoriali vedendo fortemente compromesse le sue possibilità di sopravvivenza. Nell'anno accademico corrente erano state programmate una sessantina di attività, numerose delle quali falcidiate dalla Covid-19. Le spese di gestione (affitto, costi di segreteria, compensi ai docenti) ne hanno condizionato un'efficace e dignitosa programmazione.



Il consiglio direttivo ha così deliberato il 22 aprile provvedimenti urgenti di contenimento delle spese e contestuale sospensione temporanea dell'ufficio di segreteria oltre che delle attività culturali e associative, con l'unica eccezione di portare a compimento quelle iniziate prima del 4 marzo.



D'altra parte il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi, le dimensioni e la qualificazione delle iniziative, il consenso dell'utenza, la visibilità a livello locale e provinciale inducono a non disperdere il patrimonio accumulato in questi 25 anni di entusiasmante esperienza di Università Aperta.



Dopo la necessaria pausa di riflessione servirà cambiare registro e rimettersi in gioco per affrontare organicamente l'assetto dell'organizzazione generale e del palinsesto dei programmi. Parallelamente la chiamata in causa delle istituzioni e una strategia promozionale per attirare un coinvolgimento maggiore di nuovi soggetti pubblici e privati potrebbero rendersi estremamente utili nel fare la differenza.