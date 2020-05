Coronavirus: 11 casi in più nella provincia di Pesaro Urbino

Attualità

Pesaro

| 08:36 - 04 Maggio 2020

La curva dei contagi in provincia di Pesaro Urbino continua a scendere con soli 11 casi in più registrati rispetto al giorno prima. I casi totali fino a oggi sono 2.540. Ai 492 decessi nel Pesarese registrati dall’inizio dell’emergenza fino a sabato sera, ieri nelle Marche si sono aggiunte altre tre vittime. I tamponi analizzati sono più del doppio rispetto al 27 aprile, tanto che il rapporto tra tamponi positivi e analizzati è sceso per la prima volta sotto al 2%, 1,9% per la precisione. I dimessi-guariti sono 2.194, nella terapia intensiva dell’ospedale Marche-Nord sono scesi a 7 i pazienti ricoverati. Le persone in isolamento domiciliare nel Pesarese scendono a 4.579, di cui 481 operatori sanitari. Intanto, sono iniziati i test sierologici tra le forze dell’ordine.