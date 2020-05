Lutto a Viserbella: è morto Italo Ottaviani, membro dello Scaion

Attualità

Italo Ottaviani.

Lutto a Viserbella, si è spento all'età di 86 anni Italo Ottaviani. Una persona molto nota, collaboratore dello Scaion, Museo della Marineria e delle Conchiglie istituito nel 1999 da un gruppo di cittadini fortemente impegnati nel recupero della storia e delle tradizioni della piccola frazione a nord di Rimini. Il Comitato Turistico Pro Loco Viserbella lo ricorda come una “persona esemplare sempre pronta a dare una mano quando necessario”. Il comitato rivolge, in una nota, “le più sentite condoglianze a tutta la famiglia in questo momento di lutto”. Tante le manifestazioni di cordoglio anche sulla pagina facebook “Sei di Viserbella se…” dove molti, oltre alle condoglianze alla famiglia, hanno postato il loro ricordo di Italo.