Coriano: tornano i mercati alimentari. Parchi e cimiteri aperti

Attualità

Coriano

| 12:55 - 03 Maggio 2020

Municipio di Coriano.

Da lunedì 4 maggio anche a Coriano riaprono cimiteri, parchi, giardini, aree sgambamento cani, mercato alimentare. Di seguito le disposizioni.

Nuove modalità per ufficio anagrafe: gli utenti potranno prenotarsi al 0541.659810 dalle 8.30 alle 13 per fissare appuntamento. Dovranno presentarsi con documento di identità personale, mascherina chirurgica e guanti in lattice. Il portone d’ingresso sarà chiuso e verrà aperto al momento per fare entrare chi si è prenotato.



Cimiteri: aprono gli 8 cimiteri del comune di Coriano l'accesso sarà garantito negli orari ordinari dalle ore 7 alle ore 19 e sarà condizionato al rigoroso rispetto delle regole di distanziamento di almeno 1 metro da altre persone, al divieto di assembramenti delle persone e all'utilizzo di mascherina, guanti e/o prodotti igienizzanti.



Parchi: nei parchi e giardini comunali è possibile l'ingresso individuale o l'accesso con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. E' vietato ogni forma di assembramento e dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro, oltre all'utilizzo obbligatorio di mascherina , guanti e/o prodotti igienizzanti. Non è consentito utilizzare i giochi presenti nei parchi. Sono previsti controlli.



Aree Sgambamento cani: si richiede non più di 2 persone alla volta all’interno, distanziate e con mascherina. Si consiglia ai proprietari di procedere verso una graduale e responsabile pratica di socializzazione tra più di due cani tenuto conto che, anche questi ultimi, hanno presumibilmente trascorso gli ultimi due mesi senza il contatto con i propri simili.



Mercati alimentari: tornano regolarmente anche i mercati alimentari a Coriano (lunedì), Ospedaletto (giovedì) , Cerasolo Ausa (sabato). Le aree dedicate al mercato saranno transennate, l'ingresso controllato e obbligo di utilizzare la mascherina.



Prossime aperture



Biblioteca: la biblioteca Battarra verrà aperta solo dopo sanificazione e per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio. A giorni sarà comunicata la data di apertura.

Casina sapone: la casina del sapone a Ospedaletto verrà riattivata da lunedì 11 maggio



Casine acqua: le casine dell’acqua a Coriano e Ospedaletto saranno riattivate nei prossimi giorni, la data sarà comunicata.