Scuola, da settembre lezioni metà in classe metà online 

Attualità

Nazionale

| 10:01 - 03 Maggio 2020

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

A settembre si tornerà sui banchi di scuola e si seguiranno le lezioni per metà del tempo in classe e per metà online. Ma senza raddoppi o smembramenti: gli alunni che restano a casa seguiranno le lezioni con i loro compagni ma collegati al computer. E si alterneranno nei posti sui banchi, nel corso della settimana, per evitare l'affollamento nelle scuole. E' stata la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a spiegare come funzionerà la "didattica mista" al momento della ripresa dell'anno scolastico. La Ministra nega d'aver parlato di "doppi turni" e spiega che l'ipotesi è quella di dividere le classi: "la metà degli studenti per metà settimana" andrebbe a scuola.