Una piccola offerta e la Croce Rossa di Rimini consegna begonie per la festa della mamma

| 07:30 - 03 Maggio 2020

«Dona una begonia alla tua mamma, noi soci e volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini penseremo a consegnarla». E' così che un gesto d'amore filiale diventa un piccolo patrimonio di tutta la comunità dei comuni che si affacciano sul Marecchia. Perché con 10 euro donati non solo si onora la Festa della mamma, il prossimo 10 maggio, ma si sovvenziona le l'attività del comitato riminese della Cri e delle centinaia di soci e volontari temporanei. Un'attività instancabile che nel solo mese di marzo ha percorso oltre 6000 chilometri consegnando farmaci a malati di coronavirus o in quarantena, ad anziani o disabili, a Rimini come nelle case più isolate della Valmarecchia.



Ogni comitato locale della Croce Rossa Italiana è un'Organizzazione Di Volontariato (Odv) che sostiene la propria opera esclusivamente attraverso le donazioni di privati e di enti. «Molti credono che lo Stato ci sovvenzioni, ma non è così. E' la generosità delle persone e di aziende grandi e piccole che ci sostiene: attraverso il nostro operato esse riversano la loro generosità nella comunità, come in questo frangente. Ci hanno permesso di portare medicine, aiuto, conforto a migliaia di persone da Rimini a Bellaria e su su fino a Casteldelci», dice la presidente del comitato di Rimini Cri Rita Rolfo. Quest'anno per la Festa della Mamma ha lanciato una nuova campagna di finanziamento, mettendo all'opera i centinaia di volontari temporanei che già stanno visitando le case dei riminesi e degli abitanti della Valmarecchia. Anziché farmaci, porteranno una begonia a una mamma.



Aderire alla campagna è semplice. Primo: si fa una donazione di almeno 10 euro on line attraverso Paypal o le carte di credito, il link si trova sul sito http://www.cririmini.it/. Oppure attraverso un bonifico all'IBAN IT84Q0306909606100000139758 di Banca Intesa San Paolo intestato a Croce Rossa Italiana - Comitato di Rimini – ODV con causale "Festa della Mamma". Secondo: si compila un modulo on line (si trova sempre sul sito), indicando a chi deve essere consegnata la begonia. I volontari consegneranno le piante dal 6 al 10 maggio a Rimini, Bellaria e nei comuni di tutta la Valmarecchia. C'è tutto il tempo per comprare un pensiero per la propria madre e compiere un gesto di generosità per la comunità, aiutando la Croce Rossa – Comitato di Rimini.