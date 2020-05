Coronavirus Rimini, 13 nuovi contagi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

Attualità

Rimini

| 16:48 - 02 Maggio 2020

I dati sui contagi da Coronavirus in Provincia di Rimini (2 maggio).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Tredici nuovi casi di positività in Provincia di Rimini e due decessi, nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato dalla Regione Emilia Romagna. Dall'inizio dell'epidemia i casi totali sono 2022.



I pazienti deceduti sono un 56enne e una 83enne, mentre i nuovi casi di contagio riguarduano Rimini (+5), Santarcangelo (+2), Cattolica, Riccione, Santarcangelo e Novafeltria (+1), gli altri residenti fuori Provincia. Solo uno dei nuovi contagiati è in ospedale, gli altri a domicilio. Le guarigioni delle ultime 24 ore, 37, portano il totale degli attuali positivi a 591; per un numero più basso di attuali positivi bisogna tornare al 19 marzo scorso, quando erano 585.



I casi di contagio per Comune



Rimini 749 (+5)

Cattolica 259 (+1)

Riccione 245 (+1)

Misano Adriatico 123

San Giovanni in Marignano 132

Santarcangelo di Romagna 66 (+1)

San Clemente 38

Montescudo-Monte Colombo 37

Morciano di Romagna 40

Coriano 77

Novafeltria 32 (+1)

Bellaria Igea Marina 44 (+2)

Saludecio 21

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 10

San Leo 7

Montefiore Conca 8

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1