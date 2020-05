Coronavirus: dal 4 maggio autoscuole riaprono, ma solo per le pratiche automobilistiche

Attualità

Rimini

| 16:32 - 02 Maggio 2020

Dal 4 maggio le autoscuole del territorio riminese potranno riaprire e garantire operazioni quali rinnovi e duplicati di patenti di guida, trasferimenti di proprietà dei veicoli, riscossioni bolli, radiazioni, che non sono vietate espressamente dalle disposizioni normative ad oggi vigenti, poiché strumentali ad attività espressamente autorizzate; non potranno svolgere lezioni e guide. Lo precisa una circolare del Ministero dei Trasporti, in risposta a un'interrogazione del senatore riminese Antonio Barboni (Forza Italia). Sempre dal 4 maggio potranno raiprire anche gli studi di consulenza automobilistica.



"Un piccolo passo per iniziare a tornare alla normalità - scrive in una nota il Senatore Barboni – in un settore fortemente penalizzato quale quello delle autoscuole appunto, e per il quale io e il mio partito continueremo ad impegnarci ed a vigilare affinché, sempre nel rispetto delle norme che tutelano la salute dei cittadini e dei lavoratori italiani, possano tornare al più presto a svolgere la loro attività senza più alcuna restrizione e a garantire il servizio".