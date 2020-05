Ikea dona 600 piante e fiori ai centri anziani di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:35 - 02 Maggio 2020

Consegna dei fiori di questa mattina (sabato 2 aprile) ai centri anziani.

Una mattinata speciale quella di oggi (sabato 2 maggio) per tanti anziani riminesi che si sono visti recapitare dai volontari del "Team Bota" 600 tra fiori e piantine donate dall'Ikea. I fiori e le piante, sopravvissute grazie all'esposizione ai raggi solari alla sospensione dell'attività, sono state poi accudite dai lavoratori dell'Ikea impegnati nei lavoro di manutenzione. Le strutture per anziani a cui sono state consegnate le piante sono il Valloni, il Maccolini, Le Grazie e la Residenza Quisisana. I volontari hanno portato le piante nelle strutture, lasciandole poi nelle mani degli operatori che si sono incaricati di portarli agli anziani, nel rispetto delle norme di sicurezza, distanziamento e salute previsti dalla normativa. Come noto, Il gruppo "Team Bota Rimini", che arruola circa 100 volontari, ha ottenuto la certificazione del Comune di Rimini per operare con il suo coordinamento all'interno delle attività di supporto ai cittadini più fragili ed esposti all'emergenza sanitaria in corso.