Coronavirus, nel pesarese 15 nuovi contagi e 1 decesso

| 09:07 - 02 Maggio 2020

Farmacia, precauzioni mascherine. Foto Alessia Bocchini.

Il bollettino del “coronavirus” diffuso dal Gores (Gruppo regionale per le emergenze sanitarie) conferma il trend in flessione del contagio nel territorio pesarese. Quindici le persone che sono risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore che salgono a 2.521 dall’inizio dell’epidemia. In tutta la Regione Marche la provincia di Pesaro Urbino registra come sempre il più alto numero di nuovi contagi, dopo Macerata, ieri con + 7. Un solo decesso per coronavirus: si tratta di una 88enne di Pesaro, l'anziana donna era alle prese con patologie pregresse. L'età media regionale delle vittime finora è 80,4 anni. I decessi hanno riguardato 554 uomini e 362 donne: 490 in provincia di Pesaro Urbino. Nella terapia intensiva dell'ospedale Marche-Nord sono 7 i pazienti ricoverati.