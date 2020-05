Fase 2, Conte: "Se curva cala sarà possibili ripartire prima"

Attualità

Emilia Romagna

| 08:38 - 02 Maggio 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ansa.

"Con il rispetto delle regole, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio e alcune attività potrebbero ripartire prima del previsto": così ieri Conte. Intanto la Regione impone l’obbligo della mascherina e vieta l’accesso alle spiagge della Riviera. Da lunedì 4 maggio si potrà praticare l’allenamento e l’attività sportiva all’aperto in ambito provinciale (compreso San Marino), solo in forma individuale. Riaprono cimiteri, parchi e giardini. Sono possibili anche gli spostamenti (con obbligo di rientro in giornata) per la manutenzione delle seconde case. Scatto in avanti di Zaia: alle giuste condizioni, "il Veneto può riaprire tutto". Secondo il governatore, si "andrà verso la riapertura differenziata tra le regioni".