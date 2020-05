Storie belle: Docce solidali, la Caritas Rimini lancia l'iniziativa per renderle anche musicali

Attualità

| 12:31 - 01 Maggio 2020

La cantautrice bellunese Erica Boschiero nel video di lancio dell'iniziativa per la Caritas di Rimini.

Ripartito da un paio di settimane, il servizio di docce per le persone senza fissa dimora e meno abbienti sta offrendo una parentesi di normalità in questo periodo così difficile e ricco di emergenze sociali. Così la Caritas di Rimini non ci ha pensato due volte a lanciare un'iniziativa che non può che arricchire i momenti di servizio dell'unità di strada: "Cantando sotto la doccia", una chiamata a raccolta di cantautori di tutta Italia per creare una playlist da condividere proprio nei momenti di cura dell'igiene personale. Madrina dell’iniziativa la cantautrice bellunese Erica Boschiero, che in un video su Facebook si rivolge ai suoi colleghi d'arte per poter amplificare l'iniziativa: «Non abbiamo bisogno solo di pane, né solo di docce o letti, ma anche di bellezza». Per partecipare basta inviare un file audio a caritas@Caritas.rimini.it.