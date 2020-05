Coronavirus a scale, l'andamento a San Marino è ancora in salita: 457 gli attuali positivi

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:03 - 01 Maggio 2020

L'ingresso dell'ospedale di Stato di San Marino con la tenda triage della protezione civile.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nella Repubblica di San Marino ci sono altre 11 persone risultate positive al nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore (quindi tra il 30 aprile e il primo maggio), risultato di 81 tamponi somministrati. I positivi attuali sono complessivamente 457, questo grazie alle nuove quattro guarigioni che portano il totale a 82. Nessun nuovo deceduto.



Tra le persone positive, 14 sono ricoverate all’Ospedale di San Marino, una in meno in rianimazione (quindi 5, 1,1% del totale), 9 nelle degenze di isolamento (2%). Nessuna persona dimessa nell'ultima giornata di rilevazione.

Sono invece 443 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio (96,9% del totale), 648 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (580 laici, 54 sanitari, 14 Forze dell’Ordine), 1214 le quarantene terminate.



I casi Covid-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 580.