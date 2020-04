Covid, in provincia di Pesaro Urbino 16 nuovi contagi

Attualità

| 19:39 - 30 Aprile 2020

Nel pesarese 4.736 persone in isolamento domiciliare.

Scende a 513 il numero dei ricoverati in strutture ospedaliere nelle Marche. In 24 ore una riduzione di 179 unita' dovuta perlopiu' al fatto che, nell'aggiornamento odierno, il Gores ha differenziato tra chi e' ricoverato in ospedale e chi e' ospitato in una struttura residenziale considerandolo clinicamente guarito. I casi positivi da inizio emergenza sono 6.247 (+37). Restano gli ospedali pesaresi quelli più colpiti. La provincia di Pesaro e Urbino conta 2.506 positivi (+16 rispetto a ieri). Il numero dei pazienti in terapia intensiva scende a 48: (7 nell'ospedale di Pesaro, gli altri sono fuori provincia), 119 i ricoverati in aree di semi intensiva, mentre scendono i ricoverati nei reparti non intensivi che sono 274. Cresce leggermente il numero dei casi in isolamento domiciliare su il territorio regionale, sono 8.087, nella provincia di Pesaro e Urbino: sono 4.736 cai, di cui 2.540 asintomatici e 2.196 con sintomi.