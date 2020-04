Coronavirus, Rimini: orientamento studenti si fa online

Attualità

Rimini

| 18:21 - 30 Aprile 2020

Immagine di repertorio.

Favorire l'orientamento dei ragazzi dai 12 ai 19 anni della provincia di Rimini, aiutando anche i loro genitori, insegnanti e formatori. E' l'obiettivo del progetto Scegliere Attivamente che in questo secondo anno di attivita', a causa del lockdown, si svolge interamente in modalita' a distanza garantendo informazioni utili sul sistema scolastico, universitario e formativo, sul territorio e le professioni; aggiornamenti sulle opportunita' di orientamento e formazione offerte da piu' soggetti (scuole, imprese, universita'); consulenze sui percorsi personali di studio/formazione. Il progetto e' promosso dalla provincia di Rimini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Fondo sociale europeo, in collaborazione con consigliera di parita', ufficio scolastico, enti di formazione, camera di commercio, enti locali, organizzazioni sindacali e di categoria. Dal 4 maggio l'info point di 'Scegliere Attivamente' sara' aperto online o via telefono. Il servizio sara' attivo online su appuntamento (scrivere a sportello@scegliereattivamente.it per prenotarsi) il martedi' dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedi' dalle 14.30 alle 16.30. "L'info point- spiega Cinzia Vandi dell'ufficio scuola della provincia di Rimini- e' il punto di riferimento a livello provinciale per l'orientamento degli studenti e il contrasto dell'abbandono scolastico". "Lo sportello- aggiunge Sara Forlivesi, coordinatrice per Enaip del progetto Scegliere Attivamente- ha riscontrato un forte interesse da parte sia degli studenti, sia dei loro genitori, coinvolti in prima persona nelle scelte scolastiche e formative. L'obiettivo e' aiutarli nel percorso di crescita e nella scelta della scuola per orientarli e prevenire l'abbandono degli studi". (Dire)