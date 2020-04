Coronavirus Emilia Romagna, 259 nuovi casi e 39 decessi in 24 ore

Attualità

Emilia Romagna

17:00 - 30 Aprile 2020

Il bollettino sui contagi da Coronavirus in Emilia Romagna (30 aprile).

Sono 259 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in regione Emilia Romagna, ma nelle ultime 24 ore si è "sbloccato" il dato delle guarigioni: 2519 in più. I casi attivi scendono sotto quota 10.000, da 11.862 a 9563, così ripartiti: 6402 le persone in isolamento domiciliare (66,9% del totale), 206 in terapia intensiva (-20 rispetto alle ultime 24 ore, 2,2%) e 2955 nei reparti Covid-19 (-381 rispetto alle ultime 24 ore, 30,9%). Il numero dei guariti complessivi (12.322) è superiore a quello dei malati effettivi. In totale i casi in Regione, dall'inizio dell'epidemia, sono 25.436.



Il forte aumento dei casi di guariti è dovuto in particolare al riallineamento dei flussi informatici all’Ausl di Reggio Emilia, con il caricamento di dati relativi all’ultima settimana, con 801 pazienti senza sintomi e 1.355 con doppio tampone negativo. Dati recepiti oggi dal sistema regionale. Va anche considerata l’esecuzione di un numero rilevante di tamponi di controllo a una popolazione numerosa, sempre in provincia di Reggio Emilia, che coincideva temporalmente con il picco di fine marzo con un elevato indice di negativizzazione; infine, sempre nel reggiano, la sistematizzazione dei contatti telefonici e informatici continui con i pazienti positivi, organizzata in squadre di varie decine di persone, che ha consentito di rilevare in modo sistematico la fine dei sintomi e quantificare il numero dei pazienti che, pur in attesa di tampone, sono già clinicamente guariti perché stabilmente asintomatici. Pertanto, il numero complessivo inviato dall’Ausl di Reggio Emilia va considerato come cumulativo dell’ultima settimana di rilevazione.