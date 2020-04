Coronavirus: a Misano riaprono uffici comunali. Ma serve appuntamento

Attualità

Misano Adriatico

| 17:10 - 30 Aprile 2020

Misano Adriatico.

Il Comune di Misano Adriatico ha emesso un'ordinanza che prevede, a partire da lunedì 4 maggio, la riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, fatta eccezione per la Biblioteca, per la quale occorrerà attendere ancora qualche settimana. Pur essendo pienamente operativi, in questa fase gli uffici adotteranno differenti modalità per accogliere le richieste del pubblico. Sarà infatti necessario contattare telefonicamente gli uffici e prendere appuntamento, qualora non fosse possibile risolvere telefonicamente o in videoconferenza.



Sarà quindi possibile richiedere informazioni o un appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 (per i numeri dei vari uffici consultare la sezione Comunicazioni e Contatti /Avvisi del sito web del Comune). Gli orari per l'accesso agli uffici, solo su appuntamento, sono dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e, nelle giornate di martedì e giovedì, anche dalle 14:00 alle 16:00.