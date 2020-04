FOTO Sopralluogo dell'assessore regionale Priolo alla protezione civile di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:00 - 30 Aprile 2020

Visita dell'assessore Irene Priolo alla sede della protezione civile di Rimini.

Visita a Rimini questa mattina (giovedì 30 aprile) dell'assessore regionale Irene Priolo, impegnata in un mini tour dei centri di protezione civile dei capoluoghi della regione per toccare direttamente problematiche e soluzioni emerse nel corso di questi due mesi di lotta al Covid-19m che ha visto l’intera struttura della Protezione civile impegnata a supportare con efficacia l’azione delle istituzioni verso i cittadini. Ad accogliere l'assessore Priolo, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, l'assessore Anna Montini e il Prefetto Alessandra Camporota. La visita è poi proseguita in Piazzale Kennedy, al cantiere del piano per la salvaguardia della balneazione.