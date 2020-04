Meteo: maggio inizia con allerta per vento, poi possibili rovesci. Da lunedì tempo soleggiato

Attualità

Rimini

| 16:52 - 30 Aprile 2020

Il bollettino meteo per l'inizio di maggio.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 29/04/2020 ore 16:30



Venerdì 1 Maggio 2020



Avvisi: Allerta di Protezione Civile per vento.

Stato del cielo: Poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani più probabili sui rilievi.

Precipitazioni: generalmente assenti, salvo la moderata probabilità di rovesci pomeridiani su crinale appenninico, in veloce sconfinamento verso le aree di pianura entro la prima serata.

Temperature: comprese tra +16°C e +22°C.

Venti: moderati da Sud-Ovest su pianura e costa, sino a forti tra fascia collinare e appennino.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 2 Maggio 2020



Stato del cielo: Nuvolosità irregolare.

Precipitazioni: possibili piovaschi o brevi rovesci tra tardo mattino e ore pomeridiane sia sui settori appenninici sia sulle aree pianeggianti, in veloce esaurimento.

Temperature: comprese tra +16°C e +21°C.

Venti: localmente moderati da Sud-Ovest in Appennino e su fascia collinare. A regime di brezza altrove.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 3 Maggio



Stato del cielo: Addensamenti cumuliformi fino a metà giornata, poi ampie schiarite.

Precipitazioni: possibili veloci rovesci nella prima parte di giornata a lambire settore costiero e localmente le zone interne(qui con minor probabilità). Esaurimento nella seconda parte di giornata.

Temperature: comprese tra +13°C e +18°C.

Venti: moderati da Est con rinforzi al mattino lungo la costa.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: la nuova settimana inizierà all’insegna di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in aumento ed oltre la media del periodo.

Non si tratterà comunque di un’ondata di caldo, con valori massimi che oscilleranno tra i +19°C e i +23°C.

