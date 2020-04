Coronavirus: Rimini, cimiteri chiusi ma i fiorai possano accedervi per deporre fiori

Attualità

Rimini

| 14:44 - 30 Aprile 2020

Cimitero monumentale di Rimini.

In ottemperanza alle ultime direttive ministeriali in merito al contenimento del Covid-19 , l'Amministrazione comunale informa che è consentito ai fiorai accedere al cimitero urbano e a tutti i cimiteri cittadini, per la deposizione di fiori e piante sulle tombe dei defunti. L'accesso dovrà essere concordato con il Comune: gli operatori possono quindi contattare l'Ufficio servizi cimiteriali ai numeri 0541.793800 - 793808, per fissare un appuntamento. Restano invece valide tutte le disposizioni riguardanti la chiusura alle visite dei cimiteri comunali da parte dei cittadini.