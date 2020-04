Povertà: "Sotto la doccia", Caritas Rimini cerca canzoni per playlist

Attualità

Rimini

| 14:10 - 30 Aprile 2020

La cantautrice Erica Boschiero promotrice dell’iniziativa.

Che cantare sotto la doccia sia piacevole e liberatorio è un dato di fatto, non solo perchè rilassa e rallegra, ma anche perchè la voce risuona molto piùintonata e con dei bassi più solidi. E allora, perchè non regalare una canzone, anzi, più canzoni agli indigenti che chiedono di fare una doccia? L'idea è venuta alla Caritas diocesana di Rimini che invita cantautori, cantanti e musicisti di professione, ma anche giovani, gruppi, band e cori del territorio a mandare un pezzo in un file audio. Così da creare una playlist da far suonare per rendere ancor più gradevole la doccia degli ospiti e magari, piu' avanti, ricavarne un cd.



Partecipare all’intonata iniziativa della Caritas diocesana è semplice. Basta inviare un file audio a: Caritas@caritas.rimini.it



Con le canzoni che arriveranno, gli operatori della Caritas realizzeranno una singolare, amichevole playlist, che verrà poi messa a disposizione degli ospiti che fanno le docce nella struttura di via Madonna della Scala, a Rimini.



"In seguito la playlist che ci auguriamo possa ogni giorno aumentare… di volume, potrebbe diventare un cd che Caritas potrebbe produrre e vendere per re-investire il ricavato a favore i poveri. – scrive in una nota il direttore della Caritas, Mario Galasso – L’iniziativa ‘Facciamo cantare le docce della Caritas!" è anche il tentativo di coinvolgere non solo cantautori, cantanti e musicisti di professione, ma anche ragazzi, giovani, gruppi, band e cori del nostro territorio e dar loro un palcoscenico diverso da quello abituale. Così come sono benvenute tutte le persone con la passione della musica: anche attraverso le note si può fare comunità”.



Madrina dell’iniziativa è la cantautrice Erica Boschiero, una delle voci più interessanti della canzone d’autore al femminile nel panorama italiano, che ha aperto concerti e/o duettato, tra l’altro, con Gino Paoli, Danilo Rea, Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè.



“Cantando sotto la doccia è un progetto speciale. L’uomo ha tante necessità ma ha anche bisogno di bellezza, specie in questo momento: - dice la Boschiero - speriamo di regalarne un po’ con la musica”.