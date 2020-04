Santarcangelo: dal 2 maggio torna il mercato dei produttori locali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:16 - 30 Aprile 2020

Sabato 2 maggio torna il mercato dei produttori locali in piazza Marini a Santarcangelo.

A Santarcangelo, dopo la riapertura dei mercati di venerdì scorso, i prossimi appuntamenti in programma per questo fine settimana e l'inizio della prossima sono sabato 2 e lunedì 4 maggio.



Sabato 2 maggio torna infatti il mercato dei produttori locali, il mercato contadino promosso e gestito da Coldiretti Rimini e Cia Romagna, che si svolgerà in piazza Marini anziché in piazzale Francolini. La scelta dell'Amministrazione comunale è stata infatti quella di far convergere tutti i mercati di beni alimentari e prodotti agricoli in piazza Marini, al fine di rispettare le norme igienico-sanitarie imposte per limitare il diffondersi del Covid-19.



In piazza Marini la possibilità di contingentare gli accessi ai banchi di frutta, verdura, formaggi e alimentari è appunto facilitata, anche grazie alla presenza di volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri e degli agenti di Polizia Locale che nelle prossime settimane continueranno a presidiare l’area mercatale.



Grande soddisfazione di Coldiretti Rimini in una nota: "Come sottolineato nei giorni scorsi dalla sindaca Parma, secondo la quale l'agricoltura può essere uno dei motori della ripartenza, gli imprenditori agricoli, che anche durante questi mesi di lockdown non si sono mai fermati continuando a lavorare per garantire beni di prima necessità alla popolazione, sono pronti a fare la propria parte. A partire dalla riattivazione del mercato che si svolgerà in piazza Marini dalle 7.30 alle 12.30 e che li vedrà protagonisti insieme alle loro eccellenze a km zero".



"Il mercato contadino comunale, che si svolge all'aperto e con accessi all'area contingentati, consente ora di integrare in modo complementare l'offerta dei prodotti alimentari e di garantire ai cittadini-consumatori nuove possibilità di spesa sicura e a km zero. Comprare locale, infatti, significa sostenere concretamente, soprattutto in questo momento di difficoltà, l'economia del proprio territorio", prosegue la nota di Coldiretti.



Al fine di ottimizzare la viabilità nell'area, è previsto il divieto di circolazione e sosta anche nelle vie Ludovico Marini e Daniele Felici (nel tratto compreso tra via Portici Torlonia e via Andrea Costa). Come sempre le forze dell'ordine locali vigileranno al fine di scongiurare qualsiasi assembramento e consentire un regolare svolgimento del mercato.