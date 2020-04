Prestiti da 25 mila euro alle piccole medie imprese, da Rimini già 73 domande

Attualità

| 11:13 - 30 Aprile 2020

Il senatore Croatti a palazzo Madama.

Il prestito da 25 mila euro previsto dal decreto liquidità del Governo è «un'importante opportunità per le piccole imprese del nostro territorio che stanno affrontando la crisi scatenata dall’emergenza Covid-19», lo sottolinea il senatore pentastellato Marco Croatti nel divulgare alcuni dati pubblicati dal ministero dello Sviluppo economico.



Al 28 aprile sono oltre 24 mila 500 le domande ricevute, di cui quasi 16 mila solo il 27 aprile per un importo complessivo di circa 530 milioni di euro di finanziamenti richiesti. Oltre 900 domande in Emilia-Romagna, 73 da Rimini e stanno rapidamente crescendo.



I prestiti sono concessi automaticamente e gratuitamente senza valutazione del merito creditizio del richiedente, con garanzia dello Stato al 100 per cento, con una durata massima di 6 anni. Inoltre, è previsto un periodo di preammortamento di 24 mesi, durante il quale verrà rimborsata solo la quota interessi, rinviando la quota capitale. Questi finanziamenti sono rivolti alle piccole e medie imprese, alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza da nuovo Coronavirus come da dichiarazione autocertificata.