Senza patente e ubriaco su un'auto sequestrata, forza il posto di blocco: denunciato 40enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 10:47 - 30 Aprile 2020

Aveva divelto le transenne di un posto di blocco al confine con la provincia di Forlì-Cesena ed è stato beccato dalla Polizia locale di Bellaria-Igea Marina mentre passava con l'auto danneggiata negli stessi punti in cui aveva impattato. Fermato è apparso subito alterato, tanto che è stato necessario l'intervento del 118. Privo di documenti, è stato identificato con l'aiuto dei carabinieri: si trattava di un 40enne domicilato nella provincia vicina, senza patente e alla guida di un'auto sequestrata.



L'uomo è stato denunciato per una serie di reati tra cui guida in stato di ebbrezza, danneggiamento, violazione delle misure anti contagio vigenti, resistenza a pubblico ufficiale per l'atteggiamento ostile e aggressivo, rifiutandosi di sottoporsi ad alcol test; strappando infine un sorriso agli agenti quando ha giustificato così il proprio comportamento: “Ho fatto l’aperitivo online”, con probabile riferimento al consumo di alcolici in ambito domestico.