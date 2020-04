Pesaro, 2 decessi altri 17 nuovi casi: risalgono le persone in isolamento domiciliare

Attualità

Pesaro

| 08:22 - 30 Aprile 2020

Sono otto i pazienti ricoverati nella terapia intensiva dell’ospedale Marche-Nord.

Nelle ultime 24 ore in provincia di Pesaro Urbino si sono registrati due decessi affetti dacoronavirus, un 78enne urbinate e una 98enne di Fano, 486 dall’inizio dell’emergenza. 17 i nuovi positivi in giornata, con il totale che tocca quota 2490. I dimessi-guariti sono 1964 (16 in più), nella terapia intensiva dell’ospedale Marche-Nord sono 8 i pazienti ricoverati. Le persone in isolamento domiciliare risalgono nel Pesarese a 4666 (63 in più), di cui 507 operatori sanitari. Intanto, la giunta regionale si è impegnata con una delibera a eseguire test sierologici a tappeto non soltanto a tutti gli operatori sanitari, ma anche alle forze dell’ordine e ad altro personale impegnato nell’emergenza.