Coronavirus Rimini 29 aprile, 5 morti e 17 nuovi contagi

| 17:37 - 29 Aprile 2020

Bollettino sui contagi da Coronavirus a Rimini (29 aprile).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



In provincia di Rimini nelle ultime 24 ore si registrano 17 nuovi casi di positività al Covid-19 e cinque decessi, di donne di 79, 88, 91, 94 e 99 anni. I casi totali, da inizio epidemia, sono 1990. Gli attuali positivi, in virtù di 21 nuove guarigioni, scendono a 663 (-9 rispetto alle ultime 24 ore). Dei 17 nuovi pazienti, quattro sono ricoverati in ospedale.



I casi di contagio per Comune



Rimini 733 (+11)

Cattolica 258 (+2)

Riccione 240

Misano Adriatico 123

San Giovanni in Marignano 132 (+3)

Santarcangelo di Romagna 65 (+1)

San Clemente 38

Montescudo-Monte Colombo 37

Morciano di Romagna 39

Coriano 77 (+1)

Novafeltria 31

Bellaria Igea Marina 42

Saludecio 21

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 10

San Leo 7

Montefiore Conca 8

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1