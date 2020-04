Rimini: scomparso a 96 anni Guglielmo Guerrini Maraldi, ex diplomatico

Attualità

Rimini

| 13:50 - 29 Aprile 2020

Scomparsa di Guglielmo Guerrini Maraldi, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Rimini.

L’amministrazione comunale di Rimini esprime cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Guerrini Maraldi, conosciuto personaggio della diplomazia italiana nel mondo e spentosi all’età di 96 anni. Riminese di adozione, era stato in gioventù Ufficiale di collegamento con gli alleati per la Liberazione d’Italia , quindi Ambasciatore presso

Lussemburgo e Irlanda e Capo del Cerimoniale Diplomatico del Quirinale. E’ stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italia. "Una vita e un pezzo di storia del nostro Paese, con l’amore per Rimini nel cuore, portato con orgoglio per tutto il mondo", scrive l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.