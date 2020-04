Addio a Vincenzo Santolini, memoria storica di Coriano

Attualità

Coriano

| 13:25 - 29 Aprile 2020

Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Coriano per la scomparsa di Vincenzo Santolini.

Coriano piange la scomparsa di Vincenzo Santolini, uomo di grande spessore umano che, attraverso il suo impegno politico e la sua passione storica, ha dato tanto a Coriano e ai corianesi. Sempre presente nelle manifestazioni pubbliche dedicate alla Memoria, i corianesi lo ricordano con riconoscenza oltre che per il ruolo svolto nell'amministrazione comunale anche per le pubblicazioni dedicate al territorio ai luoghi e alla storia di Coriano. "Ci uniamo al dolore della famiglia Santolini per la perdita di Vincenzo, uomo e politico di spessore, innamorato di Coriano e dei corianesi", scrive in una nota il sindaco Domenica Spinelli.