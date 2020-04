Quali sfide attendono gli operatori turistici? Questionario online sulla voglia di ripartenza in Riviera

Attualità

Rimini

| 13:05 - 29 Aprile 2020

I lavori in spiaggia a Bellaria-Igea Marina (foto di Alessia Bocchini).

Da un'idea di Martina Ferrini (project manager) e Debora Casoli (docente di marketing) di Rimini, nasce il questionario sulle sfide che attendono gli operatori turistici della Romagna a partire dalle prossime settimane, quando il lockdown antivirus sarà allentato. L'obiettivo è ottenere una visione aggregata di aspettative ed esigenze del settore. Con l'analisi dei dati ci sarà anche una comparazione con le idee fino ad allora emerse, in modo da trovare una strategia comune.



Il questionario online è articolato in 4 sezioni, i dati saranno raccolti in forma anonima e verranno utilizzati in forma aggregata per il rispetto della privacy. Il questionario non contiene risposte giuste o sbagliate, in quanto l’analisi si focalizza sulle opinioni sincere e disinteressate per una rilevazione dedicata al settore turistico (alberghiero-ricettivo, balneare, ristorazione ecc) motore dell’economia locale.