Italnoleggio Rimini lancia RomagnAir, nuovo servizio di voli personalizzati da e sulla Romagna

Rimini

| 12:57 - 29 Aprile 2020

Da una idea di alcuni piloti, proprietari di piccoli aeromobili e imprenditori del settore turistico, Italnoleggio Rimini (società che si occupa fra le altre cose di servizi per il mondo aeronautico) lancia una proposta: utilizzare velivoli a scopo turistico per volare in modo sicuro e accessibile sulla riviera romagnola ma anche proporre ai turisti di raggiungere la propria meta in Romagna grazie ad un comodo, veloce e sicuro volo turistico da una delle centinaia di aviosuperfici ed aeroporti minori disseminati in Italia (ed all’estero).



Ed in modo relativamente economico, perché il tutto si basa sul concetto di condivisione dei costi fra piloti, proprietari degli aerei ed i turisti stessi. Tutte le parti coinvolte sono interessate a condividere l’esperienza e i costi in modo certificato dalle norme aeronautiche europee: chi per mantenere le licenze o certificati attivi e chi per usare un sistema di trasporto rapido e sicuro senza dover utilizzare i mezzi pubblici. Non essendoci i margini, non si tratta tanto di un'operazione commerciale quando di un modo per tenere in piedi il settore e con la scusa, promuovere la riviera romagnola.