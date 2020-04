Auguri nonno Arturo, il riminese compie 100 anni. Il saluto del vicesindaco

Attualità

| 12:53 - 29 Aprile 2020

Arturo Zamagni al telefono mentre riceve gli auguri dal Vicesindaco Lisi.

Anche gli auguri per una data speciale, come lo è quella del superamento

dei cento anni diventa, in tempi di coronavirus diventa particolare.

Ed è così che è stato attraverso il telefono che il vicesindaco di Rimini

Gloria Lisi questa mattina (mercoledì 29 aprile) ha potuto, a nome dell'amministrazione comunale, fare gli auguri a Arturo Zamagni, nato il 29 aprile 1920, in occasione del suo centesimo anno.

Terzo di sette figli, Arturo è un riminese doc, nato alla Tomba di

Santa Giustina, vi ha fatto ritorno nella seconda metà degli anni ’80,

vicino al Marecchia dove abita e, finché ha potuto, ha fatto il contadino.