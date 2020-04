Coronavirus: parafarmacia di Rimini fa test sierologici. Scattano denuncia e sequestri

Cronaca

Rimini

| 12:40 - 29 Aprile 2020

Test sierologici veloci (foto di repertorio).

In una parafarmacia di Rimini venivano svolti test sierologici sul sangue, per attestare la presenza di anticorpi a seguito di infezione da Covid-19. La titolare è stata denunciata per l'ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione: non è infatti abilitata a svolgere i test, a uso esclusivo di personale medico e infermieristico. Il controllo è stato operato dai Carabinieri del Nas di Bologna, che hanno sequestrato 300 kit per il test rapido sierologico, del valore complessivo di 10.000 euro.