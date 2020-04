Giornata mondiale della danza, nasce il coordinamento regionale per tutelare la categoria

Attualità

Rimini

| 09:53 - 29 Aprile 2020

Foto di repertorio.

Per la prima volta le scuole di danza e gli insegnanti che della formazione coreutica di base si riuniscono in AssoDanza Italia, associazione che vuole rappresentare a livello nazionale gli interessi del settore, chiedendo maggiori tutele e ascolto per le relative istanze. A coordinare il gruppo regionale sarà Silvia Martinci, direttrice della scuola Studiodelmovimento di Budrio. «Non vogliamo solo trovare strategie comuni per superare l'emergenza in corso, ma anche far riconoscere la nostra professione e l'autonomia delle nostre scuole, con una certificazione unica delle competenze e la tutela dei diritti dei lavoratori del settore coreutico».