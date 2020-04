Attualità

Pesaro

| 09:20 - 29 Aprile 2020

Reparto di terapia intensiva.

Un solo decesso per coronavirus in provincia di Pesaro Urbino nelle ultime 24 ore, si tratta di un 85enne di Fermignano ricoverato a Fossombrone. Da inizio emergenza le vittime sono 484. I nuovi contagi accertati sono 34. Le terapie intensive sono 10, il minimo finora raggiunto, i dimessi-guariti sono 1948. Le persone in isolamento domiciliare scendono a 4603, di cui 521 operatori sanitari.