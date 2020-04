VIDEO Doppio intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza un tetto togliere un albero dalla strada

Attualità

Rimini

| 08:46 - 29 Aprile 2020

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini sono intervenuti alle ore 17.47 e alle 20.55 di martedì 28 aprile prima nel Comune di Verucchio (via Pertini) e poi in quello di Rimini (via Covignano) per rimuovere la parte pericolante della copertura di un edificio e per togliere un albero caduto sulla sede stradale.



Intervenuti nel pomeriggio tramite l’autoscala, hanno rimosso la parte portandola a terra e mettendo in sicurezza la zona, per poi spostarsi con 5 unità sui colli riminesi per tagliare e rimuovere l’albero dalla sede stradale e riportare il transito veicolare alla normalità.